200-летие Шигабутдина Марджани отметили в Московском исламском институте

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 200-летие со дня рождения выдающегося татарского богослова, философа, историка, просветителя Шигабутдина Марджани отметили в Московском исламском институте. Об этом сообщается на сайте Совета муфтиев России.
В Московском исламском институте прошла просветительская лекция. Проректор вуза по учебной работе Раис Измайлов рассказал студентам о судьбе и деятельности Марджани.
Перу Марджани принадлежит более 30 произведений, большая часть которых была издана на арабском языке. Сегодня они ждут своего переиздания, перевода на русский язык и языки народов мира. Эту работу ведет издательский дом «Медина». Издательство выпустило биографическую повесть о богослове «Метеор веры».