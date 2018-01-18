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200-летие Шигабутдина Марджани отметили в Московском исламском институте

18 января 2018, 12:40

В Московском исламском институте прошла просветительская лекция, посвященная богослову.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 200-летие со дня рождения выдающегося татарского богослова, философа, историка, просветителя Шигабутдина Марджани отметили в Московском исламском институте. Об этом сообщается на сайте Совета муфтиев России.

В Московском исламском институте прошла просветительская лекция. Проректор вуза по учебной работе Раис Измайлов рассказал студентам о судьбе и деятельности Марджани.

Перу Марджани принадлежит более 30 произведений, большая часть которых была издана на арабском языке. Сегодня они ждут своего переиздания, перевода на русский язык и языки народов мира. Эту работу ведет издательский дом «Медина». Издательство выпустило биографическую повесть о богослове «Метеор веры».
 


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