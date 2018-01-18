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Hi-Tech

СМИ: Google проложит три кабеля в океане для ускорения обработки данных

18 января 2018, 13:48

Самый длинный кабель протяженностью почти 10 тыс. км будет проложен от Лос-Анджелеса до побережья Чили.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). До 2019 года компания Google проложит три трансконтинентальных подводных оптоволоконных кабеля, чтобы ускорить облачную обработку данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. 

Протяженность самого длинного такого кабеля составит 10 тыс. км. Кабель под названием «Кюри» (в честь лауреата Нобелевской премии по физике и по химии Марии Склодовской-Кюри) проложат от Лос-Анджелеса до побережья Чили. 

Второй кабель длиной 7,2 тыс. км будет проложен совместно с компанией Facebook, он будет проходить от восточного побережья США через Ирландию к Дании. Ему дали название Havfrue (по-датски — «Русалка»). 

Третий кабель HK-G планируется проложить от Гонконга до острова Гуам в Тихом океане, говорится в сообщении издания.


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