(Казань, 18 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казани открыли мемориальную доску Якову Шамову. Памятный знак установлен в 110-летнюю годовщину памяти известного мецената.

Дом на улице Островского, 25, как и рядом стоящий дом № 23, построил сам казанский благотворитель и прожил там свои последние дни. Теперь доска на нем гласит: «В этом доме в 1908 году жил известный казанский благотворитель купец первой гильдии Яков Филиппович Шамов».

«Ровно 110 лет назад 18 января Казанская городская Дума приняла решение о строительстве первой в городе каменной больницы по инициативе Якова Шамова. Впоследствии именно ее и стали называть Шамовской», – рассказала на торжественном мероприятии заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасия Исаева.

Как отметила руководитель Русского национально-культурного объединения Казани Ирина Александровская, наш край славился огромнейшей когортой купцов, оставивших в облике Казани память о себе в виде величайших архитектурных творений, которые служили и продолжают, к счастью, служить нашему городу, являются ее украшением. «Это и известная Шамовская больница, которая служила людям 100 лет, и эти два здания, у которых мы сегодня собрались. Они построены в самые последние годы его жизни», – сказала она.

На церемонии открытия присутствовали благотворители Татарстана, представители медицинского сообщества, старообрядческой общины, к которой когда-то принадлежал и сам Шамов.

Мемориальная доска установлена по инициативе Русского культурного объединения при содействии Министерства культуры Татарстана. Архитектор – Фаниль Валиуллин.

Сегодня в зданиях находится молодежный центр и казанская городская филармония.

