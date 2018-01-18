В этом году рост тарифов для татарстанцев не превысит 4,2 процента

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Егор Никитин). В течение 2018 года рост тарифов коммунальных услуг для жителей Татарстана не превысит 4,2 процента. Платежи вырастут с 1 июля, рассказали журналистам на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам. Заседание посетил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В прошлом году ведомство утвердило более 8 тыс. тарифных решений и почти 130 тыс. показателей региональных стандартов оплаты услуг ЖКХ, рассказал присутствующим председатель Государственного комитета РТ по тарифам Марат Зарипов.

«При установлении тарифов мы учитывали только экономически обоснованные затраты организаций. При принятии решений по тарифам госкомитет уменьшил затраты регулируемым организациям на 16,9 млрд рублей», — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что по закону тарифы изменятся с 1 июля нынешнего года. При этом их рост будет ограничен предельным индексом, утверждаемым федеральным правительством. Этот показатель для Татарстана в 2018 году составит 4,2 процента, подчеркнул Марат Зарипов.

Он подробно рассказал про конкретные изменения тарифов, которые ждут татарстанцев этим летом. Так, расценки на природный газ в первой половине года останутся прежними и составят 5,48 руб. за один кубометр топлива.

«После принятия ФАС необходимых решений госкомитет установит розничные цены на газ с 1 июля 2018 года с ростом не более 3,4 процента», — отметил Зарипов.

Еще одна важная составляющая «коммуналки» — электроэнергия. Тарифы на электричество также изменятся с 1 июля. Рост будет на уровне 3,6 процента. В итоге после повышения цена закрепится на уровне 3,69 рубля за киловатт-час (с учетом НДС — прим. Т-и). Это минимальный уровень, установленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«Для населения, живущего в домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками, тарифы установлены с максимально возможным понижающим коэффициентом 0,7», — подчеркнул Марат Зарипов и добавил, что этот коэффициент распространяется и на жителей сельских населенных пунктов.

Изменения коснутся и тарифов на тепло. Госкомитет установил новые цены на тепловую энергию, производимую в комбинированном и некомбинированном режимах. В среднем рост окажется на уровне 4,2 процента и составит 1 тыс. 699 рублей 86 копеек/Гкал.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение также подрастут. С 1 июля водоснабжение подорожает на 3,5 процента до 24,45 рублей за кубометр. Цена на водоотведение вырастет немного сильнее — на 3,7 процента и составит 17,93 рубля за кубометр жидкости.

В заключение коллегии перед присутствующими выступил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Республика динамично развивается, наращивает налоговую базу. Это позволяет увеличивать расходную часть бюджета, особенно по социальным направлениям. Это было бы невозможно без слаженной работы органов власти всех уровней», — отметил глава татарстанского Кабмина.

Он напомнил, что по основным макроэкономическим показателям республика входит в число регионов-лидеров России. Объем татарстанского ВРП превысит 2 трлн рублей, это шестое место в стране. По сравнению с 2010 годом показатель вырастет более чем в два раза, заявил Песошин.

Он подчеркнул, что на все сферы экономики и социальной жизни значительно влияет уровень тарифов. Перед республиканскими властями стоит задача удержать их на конкурентноспособном уровне по сравнению с соседними регионами. Ведь сейчас инвесторов волнует не только налоговая нагрузка, но и установленные тарифы, заметил Премьер-министр РТ.

«Нужно обеспечить баланс интересов поставщиков и потребителей, которые должны получать качественные услуги по доступной цене», — заключил Алексей Песошин.