Apple выпустит специальное приложение для отслеживания износа батареи iPhone

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Глава Apple Тим Кук извинился перед пользователями, которые посчитали, что компания специально замедляла работу процессоров на старых моделях смартфонов, сообщает RT со ссылкой на ABC News.

Помимо снижения цен на батареи для определенных моделей iPhone компания выпустит спецприложение, благодаря которому пользователи смогут следить за износом аккумулятора, добавил Кук.

В конце декабря прошлого года корпорация призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.