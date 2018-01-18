Клиенты ВТБ в новогодние праздники предпочли отдых в России зарубежным курортам

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 25 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Заграничный отдых в эти новогодние праздники выбрали 160 тысяч клиентов банка ВТБ, что на 6 процентов выше прошлогодних значений и на 8 процентов — результата 2016 года. Число совершенных ими транзакций превысило 570 тысяч, за два года этот показатель вырос в 1,5 раза.

Общий объем трат в ходе зарубежных поездок составил около 3 млрд рублей (+7 процентов за два года). В топ-5 по объему трат — Италия (405 млн рублей), ОАЭ (206 млн), Франция (200 млн), Испания (175 млн) и Германия (150 млн). Пятерку лидеров в этом году «покинули» США. В топ-3 стран по количеству отдыхающих вошли Нидерланды, Великобритания и Белоруссия — данные результаты не изменились с прошлого года.

Объем трат клиентов ВТБ на территории России в ходе новогодних праздников составил почти 15 млрд рублей, за два года увеличившись на 22 процента, что связано и с ростом безналичных платежей. Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва (свыше 5 млрд рублей), Санкт-Петербург (1,6 млрд), а также Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск (порядка 400 млн) и Хабаровск (около 300 млн).

Число клиентов ВТБ, совершавших транзакции в российских городах, составило 3,1 млн человек, увеличившись по сравнению с новогодними каникулами 2017 г. на 10 процентов, а по сравнению с 2016 г. — на 24 процента. Общее число транзакций выросло до 17,6 млн, что на 13 процентов выше результата прошлого года и на 41 процент — 2016 г.

Объем трат на бронирование отелей вырос до 278 млн рублей, увеличившись за два года на 28 процентов, бронирование авиабилетов — до 500 млн рублей (+3 процента за два года), а в категории «бары и рестораны» — до 1,6 млрд рублей (+66 процентов).