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В Казани пьяный постоялец отеля расстрелял из травмата радиатор отопления

18 января 2018, 12:01

35-летний мужчина открыл огонь из хулиганских побуждений.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Казани пьяный 35-летний посетитель отеля открыл огонь из травматического пистолета, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Сигнал из гостиницы поступил на пульт управления Росгвардии вчера вечером. Сотрудникам УВО на месте указали на номер, из которого были слышны звуки выстрелов. Внутри стражи порядка задержали нетрезвого постояльца.

У мужчины изъяли пистолет «Хорхс». Оружие было зарегистрировано, разрешение на него у задержанного имелось.

Как выяснилось, мужчина выпивал с приятелем и решил похулиганить. Ущерб, причиненный отелю за порчу имущества, он полностью возместил.


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