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Экономика и финансы

ВТБ развивает сотрудничество с ПАО «Мегафон»

18 января 2018, 11:30

Инструмент будет использован на текущие потребности мобильного оператора в рамках обеспечения исполнения обязательств по контрактам.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Банк ВТБ и ПАО «МегаФон» подписали соглашение о выдаче банковских гарантий на общую сумму до 4 млрд рублей и сроком действия каждой гарантии до 4 лет. Инструмент будет использован на текущие потребности мобильного оператора в рамках обеспечения исполнения обязательств по контрактам.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Мы наращиваем обороты взаимодействия с компанией „Мегафон“, включая предоставление компании гарантийных продуктов. Использование банковских гарантий позволяет одному из крупнейших российских операторов связи участвовать в конкурсах, в том числе, проводимых в рамках № 44-ФЗ, исполнять все требования заказчиков и не отвлекать на длительное время значительные собственные финансовые ресурсы из оборота».


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