ВТБ развивает сотрудничество с ПАО «Мегафон»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Банк ВТБ и ПАО «МегаФон» подписали соглашение о выдаче банковских гарантий на общую сумму до 4 млрд рублей и сроком действия каждой гарантии до 4 лет. Инструмент будет использован на текущие потребности мобильного оператора в рамках обеспечения исполнения обязательств по контрактам.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Мы наращиваем обороты взаимодействия с компанией „Мегафон“, включая предоставление компании гарантийных продуктов. Использование банковских гарантий позволяет одному из крупнейших российских операторов связи участвовать в конкурсах, в том числе, проводимых в рамках № 44-ФЗ, исполнять все требования заказчиков и не отвлекать на длительное время значительные собственные финансовые ресурсы из оборота».