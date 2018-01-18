В прошлом году в РТ сократили нарушения с участием черных копателей на треть

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане продолжается борьба с черными копателями. В 2017 году в республике удалось сократить на треть количество нарушений законодательства с их участием. Об этом сообщил 18 января на итоговой коллегии Минэкологии РТ и Росприроднадзора министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

«К сожалению, интерес к недрам проявляют не только законопослушные граждане, но и так называемые черные копатели. Совместно с УБЭП, прокуратурой и Следственным комитетом нами выявлены и разрушены их серые схемы работы. В ходе спецопераций задержаны организаторы, возбуждены уголовные дела. Все это позволило на треть сократить количество подобных нарушений», — рассказал министр.

Фарид Абдулганиев отметил, что благодаря поддержке Госсовета РТ, прокуратуры, Министерства юстиции РТ и депутатов Госдумы от Татарстана по республиканскому законопроекту Госдумой РФ был принят федеральный закон, который позволит свести нарушения в данной сфере к минимуму.

В целом республика активно участвует во всех федеральных экологических программах. В 2017 году объем привлеченных средств из федерального бюджета вырос более чем в 4,5 раза. На реализацию целевых природоохранных мероприятий было направлено более 1,5 млрд рублей.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», — отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.

