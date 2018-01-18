В Нижнекамском районе задержали похитителя 60 тонн дизельного топлива

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе задержан похититель дизельного топлива, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Правоохранители установили, что сливной шланг был выведен из трубопровода на стоянку грузовой техники. Подозреваемого задержали на месте в момент, когда он сливал топливо из цистерны в подземные емкости.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник на своем авто с сорокатонной цистерной приезжал на стоянку, наполнял цистерну и доставлял топливо на оборудованную базу в соседнем районе.

У задержанного изъяли 200 метров шланга, грузовик с полуприцепом и более 64 тонн дизельного топлива. Ущерб от действий злоумышленника превысил два миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.