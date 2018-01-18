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Экономика и финансы

Айрат Фаррахов на Гайдаровском форуме: Любая реформа должна обсуждаться с обществом

18 января 2018, 12:16

Депутат принял участие в работе экономического форума в Москве в качестве приглашенного эксперта.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Любая реформа или стратегия развития должна обсуждаться с обществом. Об этом на Гайдаровском форуме в Москве заявил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов, сообщает его пресс-служба. 

Главным резервом для формирования качественной среды для жизни граждан является эффективность, считает депутат. А ключевым фактором эффективной работы госслужащего — открытость, сказал он. 

«Мы стоим на пороге серьезных реформ, таких, как пенсионная реформа. Безусловно, что такие решения надо принимать при наличии общественного согласия», — заявил Фаррахов.


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