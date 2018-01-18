Айрат Фаррахов на Гайдаровском форуме: Любая реформа должна обсуждаться с обществом

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Любая реформа или стратегия развития должна обсуждаться с обществом. Об этом на Гайдаровском форуме в Москве заявил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов, сообщает его пресс-служба.

Главным резервом для формирования качественной среды для жизни граждан является эффективность, считает депутат. А ключевым фактором эффективной работы госслужащего — открытость, сказал он.

«Мы стоим на пороге серьезных реформ, таких, как пенсионная реформа. Безусловно, что такие решения надо принимать при наличии общественного согласия», — заявил Фаррахов.