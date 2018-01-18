Путин: РФ считает необходимым ускорить реализацию общей «цифровой повестки» ЕАЭС

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). РФ считает необходимым ускорить реализацию общей «цифровой повестки» ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Об этом говорится в обращении Президента РФ Владимира Путина к главам стран ЕАЭС. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
«Считаем необходимым ускорить реализацию общей „цифровой повестки“ Союза. Координировать действия по развитию „интернет-экономики“, формированию общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты», — говорится в сообщении.
Хорошие возможности для наращивания связей между странами союза есть в таких сферах, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники, экология, медицина, космос, туризм и спорт, добавил российский лидер.
«Отмечу важность оказания содействия высшим учебным заведениям наших стран в налаживании межвузовских связей, реализации совместных учебных и научных программ, расширении студенческих обменов, повышении академической мобильности», — заявил Путин.