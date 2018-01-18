О повышении родительской платы в детских садах РТ расскажут в ИА «Татар-информ»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Завтра, 19 января, в 10.00 на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» расскажут о повышении родительской платы в детских садах РТ.
Гостями пресс-конференции станут первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки РТ Эльвира Измайлова.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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