В Буинске рекультивировали более одного гектара опасных земель

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Буинске рекультивировали более 1 га загрязненных нефтью еще в 1980-е годы земель. Их открытое хранение представляло угрозу жизни и здоровью жителей города. Несколько лет назад здесь ребенок получил химический ожог, рассказал 18 января на итоговой коллегии Минэкологии РТ и Росприроднадзора министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

«Ликвидация объектов накопленного вреда остается одним из приоритетных направлений нашей работы. В этой части продолжается работа по рекультивации двух свалок: Самосыровской в Казани и Тогаевской в Набережных Челнах.

Благодаря слаженной работе с муниципалитетами ликвидировано 1 тыс. 799 незаконных свалок, это составляет 97 процентов от общего количества выявленных. В прошлом году такие мероприятия проводились в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» с объемом финансирования более полумиллиарда рублей. Таким образом, удалось улучшить условия проживания для миллиона татарстанцев.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 — 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 — 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке — задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», — отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.

