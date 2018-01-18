Мийо Цакташ: Я разорвал контракт с «Рубином»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» Мийо Цакташ в интервью хорватскому изданию Dalmatinskiportal заявил, что разорвал контракт с клубом из столицы Татарстана и в настоящее время имеет несколько предложений от других команд.

Вероятно, причиной такого решения хорватского футболиста стали задержки зарплаты в «Рубине».

«Могу подтвердить, что я разорвал контракт с „Рубином“. Больше пока сказать не могу. В России я прибавил как футболист. У меня много вариантов от других клубов, и нужно время для принятия решения», — заявил Цакташ.