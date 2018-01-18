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Спорт

Мийо Цакташ: Я разорвал контракт с «Рубином»

18 января 2018, 11:52

Полузащитник казанского «Рубина» заявил, что покидает команду в текущее трансферное окно.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» Мийо Цакташ в интервью хорватскому изданию Dalmatinskiportal заявил, что разорвал контракт с клубом из столицы Татарстана и в настоящее время имеет несколько предложений от других команд. 

Вероятно, причиной такого решения хорватского футболиста стали задержки зарплаты в «Рубине».

«Могу подтвердить, что я разорвал контракт с „Рубином“. Больше пока сказать не могу. В России я прибавил как футболист. У меня много вариантов от других клубов, и нужно время для принятия решения», — заявил Цакташ.


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