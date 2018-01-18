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Экономика и финансы

Эксперты ВЭФ предложили выработать правила для кибервойн

18 января 2018, 14:02

Фрагментация Интернета может привести к разрушению работы Сети, считают авторы исследования «Глобальные риски-2018».
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) предупредили об опасности фрагментации Интернета вследствие трансграничных кибератак и предложили выработать правила для кибервойн. Об этом говорится в ежегодном докладе «Глобальные риски-2018», сообщает ТАСС. 

Разработка государствами правил для кибервойн способствует предотвращению возникновению конфликтов по ошибке, считают эксперты. По их мнению, согласованные правовые нормы обеспечивают предсказуемость поведения сторон. 

Фрагментация Интернета может привести к прекращению технических функций единой Сети и замедлению темпов технологического развития, отмечают авторы исследования.


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