Эксперты ВЭФ предложили выработать правила для кибервойн

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) предупредили об опасности фрагментации Интернета вследствие трансграничных кибератак и предложили выработать правила для кибервойн. Об этом говорится в ежегодном докладе «Глобальные риски-2018», сообщает ТАСС.

Разработка государствами правил для кибервойн способствует предотвращению возникновению конфликтов по ошибке, считают эксперты. По их мнению, согласованные правовые нормы обеспечивают предсказуемость поведения сторон.

Фрагментация Интернета может привести к прекращению технических функций единой Сети и замедлению темпов технологического развития, отмечают авторы исследования.