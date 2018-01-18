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Экономика и финансы

ВЦИОМ: 30 процентов россиян не слышали про биткоин

18 января 2018, 20:07

Две трети россиян считают вложение денег в криптовалюту невыгодной инвестицией.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Среди россиян 30 процентов не слышали про биткоин. Об этом сообщается в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины россиян (56 процентов) заявили, что знают о биткоинах (однако в подробностях — только 13 процентов). Еще 14 процентов респондентов слышали только сам термин.

Две трети россиян считают вложение денег в криптовалюту невыгодной инвестицией. Лишь 9 процентов опрошенных рассказали, что в будущем могли бы приобрести самую популярную в мире цифровую валюту.


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