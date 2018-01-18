ВЦИОМ: 30 процентов россиян не слышали про биткоин

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Среди россиян 30 процентов не слышали про биткоин. Об этом сообщается в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины россиян (56 процентов) заявили, что знают о биткоинах (однако в подробностях — только 13 процентов). Еще 14 процентов респондентов слышали только сам термин.

Две трети россиян считают вложение денег в криптовалюту невыгодной инвестицией. Лишь 9 процентов опрошенных рассказали, что в будущем могли бы приобрести самую популярную в мире цифровую валюту.