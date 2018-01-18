За год в Татарстане утилизировано 5 тонн старых батареек

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За прошлый год в Татарстане собрано и утилизировано более 5 тонн отработавших батареек. Об этом на итоговой коллегии Минэкологии РТ и Росприроднадзора сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

«В рамках госпрограммы Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ приобретаются спецконтейнеры для сбора ртутных ламп и градусников. В 2018 году 60 таких контейнеров планируется установить в Казани и еще 40 – в Набережных Челнах», – сказал министр.

Фарид Абдулганиев отметил, что стихийные свалки зачастую возникают в Татарстане возле садоводческих и дачных обществ по причине отсутствия оборудованных площадок. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова в республике реализуется трехлетняя программа, в рамках которой в минувшем году в шести муниципальных районах республики обустроено 150 контейнерных площадок.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», – отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.