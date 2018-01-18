В Елабужском районе подвели итоги года

(Елабуга, 18 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). За год в Елабужском районе проделан большой объем работ по строительству и ремонту объектов культуры. Об итогах социально-экономического развития района рассказала заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина в ходе отчетных сессий, которые прошли в Старокуклюковском и Староюрашевском сельских поселениях.

Капитально был отремонтирован сельский клуб в Танайке, построен дом культуры в Тарловке, открыт многофункциональный центр в селе Костенеево.

Много было сделано в прошлом году и по реставрации объектов культурного наследия, расположенных в исторической части Елабуги: отреставрированы Спасский собор, медицинское училище, военкомат и здание по улице Казанской, 4, а также обустроена территория по улице Спасской.

«Мы продолжили работу и по обустройству парковых зон в Елабуге. Так, в 2017 году были построены рекреационно-прогулочный парк „Старый Майданъ“, а также два сквера — имени Нечаева и на улице Большая Покровская. В этом году запланировано строительство многофункционального центра в Альметьево и клубов в Большом Елово. Продолжатся также работы в парке „Старый Майданъ“, и будет реконструирован парк „Чебурашка“», — рассказала заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина.

В ходе отчетных сессий в селах подводятся итоги года, а также сельчане имеют возможность задать волнующие вопросы. Например, сегодня жителей села Старый Куклюк волнует состояние местного моста, а вот жители Черкасова просят отремонтировать дорогу. В этой деревне всего 18 домов, но есть те, кто хотел бы сюда переехать. «Тем более и газ, и электричество, и вода есть, нужны только хорошие дороги», – сетуют сельчане.

Все вопросы сельчан были взяты под контроль, после завершения отчетных сессий во всех поселениях района будет принят план работы по ним.

«Мы сделаем анализ по итогам всех отчетных сессий, составим общий объем необходимых работ, еще раз посмотрим приоритеты, где нужно принять срочные меры. Примерно через месяц будем знать, где именно и какие объекты мы включаем на работу», – подытожила Сунгатуллина.