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Экономика и финансы

В бюджет Крыма от приватизации в прошлом году поступило около 1,7 млрд рублей

18 января 2018, 14:20

В 2018 году доходы Крыма от приватизации составят не менее 200 млн рублей, уверены власти республики.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В бюджет Крыма в прошлом году поступило около 1,7 млрд рублей от приватизации госимущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство имущественных и земельных отношений региона.

В 2016 году приватизация принесла в бюджет республики 15,84 млн рублей. 

В 2017 году наиболее крупной сделкой по продаже госимущества стала продажа 100 процентов акций завода шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 млрд рублей, отметили в министерстве.

В бюджет Крыма в этом году от приватизации имущества поступит не менее 200 млн рублей, уверены власти республики.


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