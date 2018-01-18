В бюджет Крыма от приватизации в прошлом году поступило около 1,7 млрд рублей

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В бюджет Крыма в прошлом году поступило около 1,7 млрд рублей от приватизации госимущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство имущественных и земельных отношений региона.

В 2016 году приватизация принесла в бюджет республики 15,84 млн рублей.

В 2017 году наиболее крупной сделкой по продаже госимущества стала продажа 100 процентов акций завода шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 млрд рублей, отметили в министерстве.

В бюджет Крыма в этом году от приватизации имущества поступит не менее 200 млн рублей, уверены власти республики.