Полмиллиона жителей Татарстана не затопит талыми водами

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Более полумиллиона жителей Татарстана не затопит талыми водами во время паводка. Для предотвращения затопления населенных пунктов в период весеннего половодья в течение прошлого года экологи Татарстана от ила очистили русла шести рек. Об этом сообщил 18 января на итоговой коллегии Минэкологии РТ и Росприроднадзора министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

«На эти цели было выделено 64 млн рублей. Экономический эффект составил более 1 млрд рублей. Но главное — мы повысили безопасность проживания для населенного пункта Колосовка в Елабужском районе, села Егорьево в Лаишевском районе, поселке Карабаш Бугульминского района, села Сарманово, поселка Аксубаево и деревни Верхние Индырчи Апастовского района», — рассказал министр.

Фарид Абдулганиев отметил, что работа по предотвращению затопления населенных пунктов проведена с учетом лучших наработок в странах Евросоюза, США и Канады. Она ориентирована на комплексное использование территорий прибрежной зоны и ее ресурсов.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 — 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 — 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке — задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», — отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.

