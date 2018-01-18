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Казанская текстильная компания оштрафована за носки с коноплей

18 января 2018, 15:05

ООО «Нур-Хоум» заплатило 800 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Казани по инициативе прокуратуры оштрафована текстильная компания ООО «Нур-Хоум», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Московского района установила, что в магазине «Текстиль-центр» на проспекте Ибрагимова продавали носки и изображением листа конопли – растения, содержащего наркотические средства.

По закону пропаганда наркотиков в РФ запрещена, в связи с этим прокуратура возбудила в отношении текстильной компании административное дело.

В итоге юридическое лицо оштрафовали на 800 тысяч рублей, а товар был конфискован.


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