Казанская текстильная компания оштрафована за носки с коноплей

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Казани по инициативе прокуратуры оштрафована текстильная компания ООО «Нур-Хоум», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Московского района установила, что в магазине «Текстиль-центр» на проспекте Ибрагимова продавали носки и изображением листа конопли – растения, содержащего наркотические средства.

По закону пропаганда наркотиков в РФ запрещена, в связи с этим прокуратура возбудила в отношении текстильной компании административное дело.

В итоге юридическое лицо оштрафовали на 800 тысяч рублей, а товар был конфискован.