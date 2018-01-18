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Экономика и финансы

В 2018 году завершится акционирование девяти госпредприятий Крыма

18 января 2018, 12:26

Преобразованию унитарных предприятий в хозяйственные общества даст возможность привлекать инвестиции, считают министры.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В 2018 году в Республике Крым планируют завершить акционирование девяти госпредприятий, среди которых «Крымтелеком» и Евпаторийский авиазавод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. 

Преобразование унитарных предприятий в хозяйственные общества способствует повышению качества и расширению ассортимента предлагаемых ими услуг, обновлению их материально-технической базы, а также даст возможность привлекать инвестиции, считают в министерстве.


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