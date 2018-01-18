В 2018 году завершится акционирование девяти госпредприятий Крыма

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В 2018 году в Республике Крым планируют завершить акционирование девяти госпредприятий, среди которых «Крымтелеком» и Евпаторийский авиазавод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство имущественных и земельных отношений Крыма.

Преобразование унитарных предприятий в хозяйственные общества способствует повышению качества и расширению ассортимента предлагаемых ими услуг, обновлению их материально-технической базы, а также даст возможность привлекать инвестиции, считают в министерстве.