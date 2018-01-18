Все новости Татарстан Россия

Духовная жизнь

Под Симферополем начали строить мечеть на 450 человек

18 января 2018, 11:38

Площадь участка под строительство религиозного комплекса составляет один гектар.
Говорить о притеснении ислама в России кощунственно, считает Талгат Таджуддин
В Марокко разрушат и выстроят заново более 500 мечетей
В Набережных Челнах состоится закладка фундамента Соборной мечети Джамиг
В Нижегородской области построят новую мечеть
В Лаишевском районе прошел праздник в честь постройки фундамента мечети

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Симферополе в торжественной обстановке начали строительство мечети в селе Дубки. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

Площадь участка под строительство религиозного комплекса составляет один гектар. На данной территории расположится мечеть, которая сможет одновременно вмещать до 450 человек, а также здание медресе (воскресная школа). Вокруг комплекса планируется создать парковую зону.

Ориентировочные сроки выполнения строительных работ 2019 — 2020 годы.

Мечеть в жизни мусульман — это олицетворение духовной чистоты и призыв к праведному пути, отметил на торжествах муфтий Крыма Эмирали Аблаев.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter