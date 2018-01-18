В РТ собираются проводить внеплановые проверки загрязняющих атмосферу выбросов

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Минприроды России подготовило изменения законодательства, предусматривающие проведение при неблагоприятных метеоусловиях внеплановых выездных проверок загрязняющих выбросов в атмосферу. Когда новшество будет принято, такие проверки будут проводиться и на территории Татарстана. Об этом сообщил 18 января на итоговой коллегии Минэкологии РТ и Росприроднадзора министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

«Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2017 году население больше всего волновали вопросы загрязнения атмосферного воздуха. Для защиты населения и территорий республики в периоды неблагоприятных метеоусловий, совместно с промышленными предприятиями проработаны перечни наиболее эффективных мероприятий по снижению выбросов», — сказал министр.

Согласно его данным, предприятия республики организовали работу в новом направлении — по улову и нейтрализации неприятных запахов. Для снижения выбросов от автотранспорта продолжена реализация госпрограммы развития рынка газомоторного топлива. Число переоборудованных автобусов и спецтехники в республике превысило тысячу единиц. Доля АЗС республики, оснащенных системами улавливания и рекуперации паров бензина, достигла 61 процента от общего числа подлежащих оснащению до 2020 года.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», — отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.

