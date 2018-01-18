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Культура

Нацмузей РТ проведет традиционный «Татьянин день в музее»

18 января 2018, 21:30

Сотрудники музея подготовили новую программу для будущих студентов, идея которой заключается в профориентации школьников с целью поступления в вузы.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 25 января в Национальном музее Республики Татарстан состоится традиционное мероприятие для всех студентов «Татьянин день в музее», сообщает пресс-служба музея.

Сотрудники музея подготовили в этом году новую программу для будущих студентов, идея которой заключается в профориентации школьников при поступлении в вузы.

В этот же день для посетителей музея будет проводиться квест-игра «Записки ученого...», которая позволит нынешним и будущим студентам познакомиться с уникальными экспонатами основателя музея А.Ф. Лихачева.

Для желающих будет организована тематическая экскурсия по выставке «Стихия революции: 1917 год в истории России». В рамках клуба «Споемте, друзья» все желающие смогут спеть и послушать популярные песни, посвященные Татьянам и студенчеству.

Всем студентам и Татьянам вход бесплатный при предъявлении документов.

 


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