Нацмузей РТ проведет традиционный «Татьянин день в музее»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 25 января в Национальном музее Республики Татарстан состоится традиционное мероприятие для всех студентов «Татьянин день в музее», сообщает пресс-служба музея.

Сотрудники музея подготовили в этом году новую программу для будущих студентов, идея которой заключается в профориентации школьников при поступлении в вузы.

В этот же день для посетителей музея будет проводиться квест-игра «Записки ученого...», которая позволит нынешним и будущим студентам познакомиться с уникальными экспонатами основателя музея А.Ф. Лихачева.

Для желающих будет организована тематическая экскурсия по выставке «Стихия революции: 1917 год в истории России». В рамках клуба «Споемте, друзья» все желающие смогут спеть и послушать популярные песни, посвященные Татьянам и студенчеству.

Всем студентам и Татьянам вход бесплатный при предъявлении документов.