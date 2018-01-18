Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам ЧМ-2018

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Роспотребнадзор 22 января откроет «горячую линию» по вопросам ЧМ-2018, сообщается на сайте ведомства.

«Горячая линия» будет работать вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В службе напомнили о предельной стоимости гостиничного обслуживания в городах проведения мундиаля.

«В период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством РФ», — говорится в сообщении.

За нарушение цен, которые регулируются государством, предусмотрена административная ответственность, добавили в Роспотребнадзоре.