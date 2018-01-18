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Экономика и финансы

Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам ЧМ-2018

18 января 2018, 11:26

«Горячая линия» Роспотребнадзора будет работать вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Роспотребнадзор 22 января откроет «горячую линию» по вопросам ЧМ-2018, сообщается на сайте ведомства.

«Горячая линия» будет работать вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

В службе напомнили о предельной стоимости гостиничного обслуживания в городах проведения мундиаля.

«В период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством РФ», — говорится в сообщении. 

За нарушение цен, которые регулируются государством, предусмотрена административная ответственность, добавили в Роспотребнадзоре.


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