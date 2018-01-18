Бугульминцы узнали о способах заражения и прошли экспресс-тест на ВИЧ

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Представители межведомственной комиссии по борьбе со СПИД и ВИЧ-инфекцией провели выездной семинар на Бугульминском механическом заводе, в ходе которого рассказали о способах заражения ВИЧ, пишет «Бугульминская газета».

Сотрудники Альметьевского СПИД-центра подробно рассказали бугульминцам о важности раннего выявления ВИЧ-инфекции, методах диагностики и лечения, первых признаках болезни.

Заведующая отделением профилактики Алсу Газымова сообщила о том, что ВИЧ-инфекция передается через незащищенный половой контакт, через кровь, при использовании нестерильных медицинских инструментов и от матери к ребенку. ВИЧ не передается через рукопожатия, совместные занятия спортом, объятия. ВИЧ-инфицированные имеют право на трудоустройство, получение образования, услуг здравоохранения.

Тем не менее, из-за недостаточной информированности окружающих они часто сталкиваются с дискриминацией. Это заставляет их скрывать диагноз, отказываться от лечения, тем самым они подвергают риску не только свою жизнь, но и становятся источником заражения. Все желающие в ходе семинара смогли бесплатно пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ.

По решению межведомственной комиссии выездные семинары пройдут и на других промышленных предприятиях Бугульмы.

