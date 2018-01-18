Татарстан примет участие в проекте по предотвращению загрязнения Волги

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» примет участие Татарстан. Проектом предусмотрено 29 мероприятий на общую сумму 16,7 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Минэкологии РТ и Росприроднадзора в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

«9 млрд рублей поступит из бюджета России, 6,5 млрд рублей – из бюджета Татарстана, 1,2 млрд рублей – внебюджетные источники. Цель проекта – к 2025 году на 60 процентов уменьшить объемы сбросов путем реконструкции и строительства 25 очистных сооружений жилищно-коммунального комплекса», – отметил он.

На заседании коллегии Фарид Абдулганиев рассказал об опыте Татарстана в деле сохранения водных ресурсов. Под особым вниманием в прошлом году находилась река Казанка. В 2017 году удалось предотвратить массовый мор рыбы, допущенный в 2016 году. Экологи республики проводили ежедневный осмотр водоохраной зоны, контрольно-надзорные мероприятия на предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод. На ряде предприятий была проведена реконструкция очистных сооружений.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», – отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.

