Минэкологии РТ призвало отказаться от моющих средств с фосфором

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Отказаться от использования моющих средств с содержанием фосфора в пользу чистоты озер и рек Татарстана призвал сегодня на заседании итоговой коллегии Минэкологии РТ и Росприроднадзора министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

«Для водных объектов России и Татарстана остро стоит проблема цветения сине-зеленых водорослей с образованием токсичных веществ. Причиной является применение моющих средств с высоким содержанием фосфора. Хочу обратиться к населению с просьбой использовать в быту бесфосфатные моющие средства с минимальным содержанием фосфора. Такая качественная и недорогая продукция производится в Татарстане», — сказал министр.

Фарид Абдулганиев отметил, что сохранение экологии водных объектов для республики является приоритетной задачей. В реках Татарстана должно быть много рыбы. Для ее сохранения внесены изменения в границы участков недропользователей, которые имеют лицензии на проведение добычных работ на территории нерестилищ стерляди. Сейчас добыча на этих участках полностью прекращена. Новые лицензии на участки, совпадающие или граничащие с нерестилищами, не выдаются.

Министр экологии и природных ресурсов РТ также отметил, что в республике удалось обеспечить оптимальную динамику уровня Куйбышевского водохранилища. В прошлый весенний период здесь не было допущено потери икры. Летом экологи произвели плавную корректировку уровня, благоприятствующую нагулу молоди рыб, а осенью — миграции к местам зимовки. Все это поспособствует существенному росту популяции рыб в ближайшие годы, считает Абдулганиев.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке — задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», — отметил Владимир Путин.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.

