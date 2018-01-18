В Музее естественной истории РТ наградят победителей новогодних конкурсов

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана 27 января состоится торжественное награждение победителей конкурсов «Альтернативная новогодняя елочка» и «Символ 2018 года», сообщает пресс-служба музея.
Цель первого конкурса – сохранение лесных красавиц в преддверии Нового года и экологическое воспитание подрастающего поколения.
В конкурсе «Символ 2018 года» приняли участие школьники, воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся средне-специальных учреждений Татарстана, Иркутской области и города Кирова. Все участники конкурса смогли проявить свою фантазию и творческий потенциал.
Представленные работы были выполнены в различной технике: квиллинг, вышивка, аппликация, декупаж, игрушки из фетра, шерсти, теста, конфет, шишек.
Общее количество участников конкурсов составило около 200 человек. На протяжении целого месяца все желающие могли проголосовать за понравившиеся работы. В этом году было отдано 1 тыс. 488 голосов.