В США заместитель шерифа застрелил подростка прямо в зале суда

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В столице американского штата Огайо – городе Колумбусе заместитель шерифа округа Франклин прямо в зале суда застрелил подростка, обвинявшегося в угрозе применения оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

Трагический инцидент произошел в среду в суде по делам несовершеннолетних. Во время судебного заседания 16-летний Джозеф Хейнс и его родственники накинулись на заместителя шерифа, сбили его с ног и стали избивать.

В ответ полицейский выстрелил в тинейджера. Тот был госпитализирован, но от полученного ранения скончался в больнице.

Сам заместитель шерифа также был госпитализирован из-за полученных травм, но они не угрожают его жизни, замечает телеканал WCPO.