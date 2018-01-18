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В США заместитель шерифа застрелил подростка прямо в зале суда

18 января 2018, 06:58

Полицейский выстрелил в ответ на действия тинейджера и его родственников, напавших на него.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В столице американского штата Огайо – городе Колумбусе заместитель шерифа округа Франклин прямо в зале суда застрелил подростка, обвинявшегося в угрозе применения оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

Трагический инцидент произошел в среду в суде по делам несовершеннолетних. Во время судебного заседания 16-летний Джозеф Хейнс и его родственники накинулись на заместителя шерифа, сбили его с ног и стали избивать.

В ответ полицейский выстрелил в тинейджера. Тот был госпитализирован, но от полученного ранения скончался в больнице.

Сам заместитель шерифа также был госпитализирован из-за полученных травм, но они не угрожают его жизни, замечает телеканал WCPO


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