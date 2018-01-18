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В Калифорнии неизвестные уничтожили десятки тысяч привезенных из России пчел

18 января 2018, 06:45

У пасечника был конфликт с местными жителями, которые жаловались на большое количество насекомых.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В городе Прундейл американского штата Прундейл неизвестные разорили пасеку, убив около 200 тыс. привезенных из России и Италии пчел. Они облили насекомых топливом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал KSBW 8.

По словам пчеловода Майка Хиккенботтома, он перевез пчел из более холодного места на зимовку, однако столкнулся с негативной реакцией местных жителей. Те трижды составляли жалобы на владельца пасеки, так как, по их мнению, насекомых стало настолько много, что дети даже боялись выходить из домов.

Пасечник заявил, что специально приобрел не отличающихся агрессивностью пчел из России и Италии. Нанесенный ущерб он оценил в 50 тыс. долларов. 


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