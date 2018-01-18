(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Россию в оказании помощи Северной Корее. Он сделал это в интервью агентству «Рейтер».

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей», – констатировал американский лидер и добавил, что российская сторона сводит на нет часть того, что делает Китай.

При этом, по мнению Президента США, Президент РФ Владимир Путин мог бы сделать многое в этом вопросе, но состояние американо-российских отношений препятствует этому.

Китайские усилия по ограничению поставок нефти в КНДР Трамп оценил высоко, но заметил, что КНР может сделать еще больше для сдерживания северокорейского режима.

Он также выразил надежду на мирное разрешение кризиса на Корейском полуострове, но признал вероятность того, что оно невозможно.