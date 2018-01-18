На Украине запретили «Матильду» из-за «нитратов»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Музыкант, который был задействован в съемках российской картины режиссера Алексея Учителя «Матильда», находится в черном списке Украины, в связи с этим фильм запрещен к прокату в стране. Об этом сообщает RT.

По словам члена экспертного совета при Госкино Дмитрия Капранова, отказаться от кино с людьми из черного списка – это как отказаться от покупки арбуза с нитратами. Граждане из запрещенного списка и есть нитраты, считает Капранов.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат “Матильды” по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в черном списке. Наши зрители могут спросить: “Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете”. А в ответ я могу сказать: “Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?”» – высказал мнение Капранов.

Ранее в черный список Украины попал российский кинорежиссер Никита Михалков.