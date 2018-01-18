Все новости Татарстан Россия

Культура

На Украине запретили «Матильду» из-за «нитратов»

18 января 2018, 00:10

По словам члена экспертного совета при Госкино, отказаться от кино с людьми из черного списка – это как отказаться от покупки арбуза с нитратами.
Госкино Украины предоставило список из 646 запрещенных фильмов и сериалов
«Матильда» за первый день проката собрала около 39 млн рублей
Поклонская заявила о проверке незаконного финансирования «Матильды»
Алексей Учитель планирует представить фильм «Матильда» в США
Первый показ «Матильды» прошел с аншлагом

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Музыкант, который был задействован в съемках российской картины режиссера Алексея Учителя «Матильда», находится в черном списке Украины, в связи с этим фильм запрещен к прокату в стране. Об этом сообщает RT.

По словам члена экспертного совета при Госкино Дмитрия Капранова, отказаться от кино с людьми из черного списка – это как отказаться от покупки арбуза с нитратами. Граждане из запрещенного списка и есть нитраты, считает Капранов.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат “Матильды” по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в черном списке. Наши зрители могут спросить: “Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете”. А в ответ я могу сказать: “Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?”» – высказал мнение Капранов.

Ранее в черный список Украины попал российский кинорежиссер Никита Михалков.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter