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Спорт

Роман Манухов: С хорошим настроением и силами вышли на лед

18 января 2018, 04:07

Защитник «Ак Барса» заявил, что команда выполнила тренерское задание.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник «Ак Барса» Роман Манухов прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1), отметив пользу недельной паузы в чемпионате.

«В концовке немного ошиблись – удалились совсем не вовремя. Могли, конечно, испортить себе настроение, но хорошо, что довели игру до победы. Мы готовились, хорошо отдохнули. С хорошим настроением и силами вышли на лед. По игре было видно, что мы играли хорошо, выполняли тренерское задание», – отметил Манухов.

Отдельно он сказал о своей игре в паре с опытнейшим Андреем Марковым.

«Он – отличный защитник высокого уровня. Никогда бы не подумал, что буду играть с ним в одной паре. Постоянно разговариваем с ним, он мне подсказывает», – признался Манухов.


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