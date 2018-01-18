Александр Бурмистров: Был агрессивный хоккей

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1), в которую он внес свой вклад.

«На самом деле в том моменте, когда я не забил в первом периоде, я даже не разозлился, а посмеялся над собой – бросал в пустые ворота и сам же ее (шайбу – прим. Т-и) остановил. В моменте с голом была отличная передача Антона Глинкина, мне оставалось только подставить клюшку. Конечно, хорошо, что забил. Отличные чувства, будем продолжать так же и дальше. Прежде всего, думаю, болельщикам понравилась игра. Достаточно быстрый хоккей, много движения, бросков, атак. Был агрессивный хоккей, и, думаю, мы с этим справились. Такие игры всегда полезны в концовке сезона. Отличная игра. Всех с победой», – сказал Бурмистров.