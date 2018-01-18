Станислав Галиев: Всегда приятно сделать себе подарок

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, автор победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1), прокомментировал игру, состоявшуюся в день его рождения.

«Приятно забивать в свой день рождения? Да нет. Всегда приятно сделать себе подарок. И раньше приходилось играть в день рождения. Раза три – четыре, наверное. Забивал, но уже не помню. Спасибо команде за победу – это главный для меня подарок. В последние пять минут у нас было два удаления. Не знаю, насколько обоснованными они были. Впервые такое вижу: остается играть пять минут – и сразу два удаления подряд. Пропустили, да, но продолжали вести в счете – никакой паники не было. Уверенно сыграли в конце, отсюда и результат», – отметил Галиев.