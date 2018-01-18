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Спорт

Роб Клинкхаммер: Бурмистров – отличный игрок

18 января 2018, 00:21

Канадский нападающий «Ак Барса» признался, что впервые видит двойное удаление в одной команде.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Канадский нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1), высоко оценив игровой уровень своего партнера по звену Александра Бурмистрова.

«Я старался сыграть просто, это в моем стиле. Бурмистров? Это отличный игрок. Я не меняю свою игру, стараюсь играть у бортов, в углах площадки, доставать шайбу. На последних минутах случилась ситуация с двумя одновременными удалениями у нашей команды. Честно говоря, впервые вижу такое. Хорошо, что нам удалось удержать победу», – отметил канадец.


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