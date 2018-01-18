Роб Клинкхаммер: Бурмистров – отличный игрок

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Канадский нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1), высоко оценив игровой уровень своего партнера по звену Александра Бурмистрова.
«Я старался сыграть просто, это в моем стиле. Бурмистров? Это отличный игрок. Я не меняю свою игру, стараюсь играть у бортов, в углах площадки, доставать шайбу. На последних минутах случилась ситуация с двумя одновременными удалениями у нашей команды. Честно говоря, впервые вижу такое. Хорошо, что нам удалось удержать победу», – отметил канадец.