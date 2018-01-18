Челнинские младшеклассники познакомились со сказками Ганса Христиана Андерсена

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В набережночелнинском центре культуры «Кызыл Тау» состоялся традиционный познавательный час для учащихся начальных классов в рамках проекта «Хочу все знать». На этот раз детям рассказали о писателе Гансе Христиане Андерсене и его известном во всем мире сборнике волшебных сказок «Сказки старой Дании», пишут «Челнинские известия».

Познавательный час для младшеклассников организуется здесь каждую неделю. Проект «Хочу все знать» включает интеллектуально-познавательные, развивающие очные и заочные конкурсы для детей разного возраста по русскому языку и литературе, математике и экономике, естествознанию и английскому языку, безопасности жизнедеятельности людей.

Проект стартовал в 2011 году. Он нацелен на стимулирование познавательной и творческой деятельности школьников, формирование у них навыков самостоятельной работы. Ежегодно в конкурсах проекта участвуют около 2 тыс. учеников разных классов.