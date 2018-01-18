В Татарстане удалось предотвратить ущерб от аварий ГТС в 1,3 млрд рублей

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Ущерб в размере 1,3 млрд рублей, который мог бы быть причинен людям, зданиям и имуществу в результате аварий гидротехнических сооружений, удалось предотвратить в прошлом году в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«В рамках Года экологии в республики было отремонтировано в шесть раз больше гидросооружений, чем в 2016 году. Более 3 тысяч жилых домов и более 15 тысяч человек в республике исключены из зоны риска, повышена безопасность проживания для более полумиллиона татарстанцев», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Проведение работ по капитальному ремонту 22 гидротехнических сооружений позволило также защитить от негативного воздействия вод газопроводы, линии электропередачи, линии связи, автодороги, объекты социальной инфраструктуры, школы, детские сады, больницы, фермы.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах», государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в Татарстане проведен капремонт гидротехнических сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, предотвращены возможные аварии в период весеннего половодья.

«Объемы привлеченных федеральных субсидий в 2017 году составляют 132 млн рублей. Из республиканского бюджета на данные цели направлено 69,1 млн рублей, обеспечено софинансирование на сумму 224,3 млн рублей, реализованных за счет федеральных субсидий», – сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.