Медики Татарстана напомнили правила купания в Крещение

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Врачи Татарстана напомнили верующим правила купания на праздник Крещения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Православный христианский праздник отмечается 19 января. Считается, что в этот день освящается вся вода во всех ее видах. Следуя традиции, многие в этот день окунаются в проруби.

Медики рекомендуют не нырять в прорубь людям с ослабленным здоровьем и воздержаться от употребления спиртного. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, лучше посоветоваться с врачом.

«Продолжительное пребывание в зимней холодной воде приводит к переохлаждению организма. Это может вызвать судороги, потерю сознания, остановку дыхания. После купания в водоеме необходимо обтереться насухо и переодеться в теплую одежду. Чтобы ритуал духовного возрождения не стал причиной трагедии, следует помнить правила поведения на воде во время празднования Крещения, когда после освящения воды люди погружаются в прорубь», – сообщила пресс-служба ведомства.

Врачи отметили несколько простых правил безопасности: перед купанием следует разогреть организм (пробежаться, сделать физические упражнения); находиться в воде можно не более 20 секунд; после погружения обязательно разотрите тело полотенцем и согрейтесь горячим чаем; погружаться в ледяную воду следует под контролем.

Под влиянием холода в организме резко сужаются сосуды, и увеличивается частота сердечных сокращений – это может стать причиной инсультов и инфарктов, подчеркивают врачи. По словам медиков, людям, предрасположенным к влиянию холодовой аллергии, окунаться запрещено. Прежде чем погрузиться в ледяную воду, нужно посоветоваться с врачом.