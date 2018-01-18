В Нижнекамске впервые пройдет выездной лагерь для слабовидящих и слепых детей

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Впервые в Нижнекамске состоится выездной лагерь для слабовидящих и слепых детей и подростков «Кружащая звезда», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Смена пройдет с 19 по 21 января в детском оздоровительном лагере «Зангар-Куль» поселка Красный Ключ. Участниками реабилитационного заезда станут учащиеся среднеобразовательных и коррекционных школ Нижнекамска, Набережных Челнов и различных районов РТ.

В работе лагеря примет участие Екатерина Краснова – педагог-психолог Республиканского центра реабилитации слепых и слабовидящих, председатель по делам молодежи среди инвалидов по зрению в Казани.

В программе смены планируется провести круглый стол молодежи Татарстана, мастер-класс от театральной студии «Либерти» с постановкой мини-спектакля; тренинг на самоопределение по профессиональной ориентации; мастер-класс по спортивной игре «Теннис для слепых». Также участники лагеря посетят с экскурсией конно-спортивную юношескую школу, где смогут покататься на лошадях.