Все новости Татарстан Россия

Культура

В Музее естественной истории РТ состоится новое научное шоу об Антарктиде

18 января 2018, 05:52

Юных испытателей Казани познакомят со сверхнизкими температурами на научном шоу «Открытие Антарктиды».
Посвященная ликвидаторам Чернобыльской аварии выставка открылась в Казани
Музей естественной истории Татарстана отметит Татьянин день
В Музее естественной истории Татарстана появился новый интерактивный экспонат
Конкурс детского творчества объявляет музей естественной истории Татарстана
В Казани пройдет конкурс на лучшее имя для парарептилии

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 21 и 28 января в Музее естественной истории Татарстана стартует новое интерактивное научное шоу «Открытие Антарктиды» от лаборатории «Естественно, наука!», сообщает пресс-служба музея.

Открытие Антарктиды – одно из самых впечатляющих событий, произошедших в истории нашей планеты.

Этот континент до сих пор окутан загадками и тайнами, которые предстоит раскрыть юным участникам программы. Ребят ждут новые открытия, знакомство со сверхнизкими температурами, интересные географические факты и эксперименты с замораживанием резины, металлов, спирта и различных растворов.

Веселые ученые при помощи необычных веществ – замороженного углекислого газа и жидкого азота – будут исследовать изменения свойств вещества под воздействием холода.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter