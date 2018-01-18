В Музее естественной истории РТ состоится новое научное шоу об Антарктиде

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 21 и 28 января в Музее естественной истории Татарстана стартует новое интерактивное научное шоу «Открытие Антарктиды» от лаборатории «Естественно, наука!», сообщает пресс-служба музея.

Открытие Антарктиды – одно из самых впечатляющих событий, произошедших в истории нашей планеты.

Этот континент до сих пор окутан загадками и тайнами, которые предстоит раскрыть юным участникам программы. Ребят ждут новые открытия, знакомство со сверхнизкими температурами, интересные географические факты и эксперименты с замораживанием резины, металлов, спирта и различных растворов.

Веселые ученые при помощи необычных веществ – замороженного углекислого газа и жидкого азота – будут исследовать изменения свойств вещества под воздействием холода.