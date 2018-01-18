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Культура

В Санкт-Петербурге состоится просветительская лекция о Галимджане Баруди

18 января 2018, 00:40

Лекцию будет читать Фирая Рашитова – общественный деятель, филолог-переводчик.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 20 января в библиотеке национальных литератур в Санкт-Петербурге состоится лекция «Галимджан Баруди – татарский просветитель», сообщает Постоянное представительство РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная».

Лекцию будет читать Фирая Рашитова – общественный деятель, филолог-переводчик.

Галимджан Баруди (1857 – 1921) – российский татарский ученый богослов, религиозный и общественный деятель, педагог. Уже в юношеском возрасте он начал задумываться над смыслом человеческой жизни, ролью общества и человека в обществе. В 1883 году ему позволили основать свое медресе. Баруди сделал это практически сразу же, дав новому медресе имя своего отца — «Мухаммадия».


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