В Санкт-Петербурге состоится просветительская лекция о Галимджане Баруди

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 20 января в библиотеке национальных литератур в Санкт-Петербурге состоится лекция «Галимджан Баруди – татарский просветитель», сообщает Постоянное представительство РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная».
Лекцию будет читать Фирая Рашитова – общественный деятель, филолог-переводчик.
Галимджан Баруди (1857 – 1921) – российский татарский ученый богослов, религиозный и общественный деятель, педагог. Уже в юношеском возрасте он начал задумываться над смыслом человеческой жизни, ролью общества и человека в обществе. В 1883 году ему позволили основать свое медресе. Баруди сделал это практически сразу же, дав новому медресе имя своего отца — «Мухаммадия».