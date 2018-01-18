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Отчитаться об отходах предприниматели из Татарстана должны до 1 марта

18 января 2018, 03:14

Отчеты об образовании отходов у предпринимателей республики принимаются в восьми территориальных управлениях Минэкологии РТ.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Отчеты от малых и средних предпринимателей об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов Министерство экологии и природных ресурсов РТ принимает до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Отчетность необходима для четкого понимания того, какие отходы и в каких количествах образуются, в какие специализированные организации эти отходы передаются в соответствии с заключенными договорами. Это нужно для снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду, сокращения их количества. Также работа поспособствует предотвращению несанкционированного размещения отходов», – сказано в сообщении ведомства.

Сдать отчеты предприниматели могут в восьми территориальных управлениях Минэкологии РТ. Жители Казани, Высокогорского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского и Пестречинского районов могут обратиться в центральное территориальное управление в Казани.

19 января в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ состоится обучающее занятие для предпринимателей. Специалисты ведомства научат представителей МСП правильно оформлять отчеты и ответят на интересующие вопросы.


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