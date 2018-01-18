Отчитаться об отходах предприниматели из Татарстана должны до 1 марта

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Отчеты от малых и средних предпринимателей об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов Министерство экологии и природных ресурсов РТ принимает до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Отчетность необходима для четкого понимания того, какие отходы и в каких количествах образуются, в какие специализированные организации эти отходы передаются в соответствии с заключенными договорами. Это нужно для снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду, сокращения их количества. Также работа поспособствует предотвращению несанкционированного размещения отходов», – сказано в сообщении ведомства.

Сдать отчеты предприниматели могут в восьми территориальных управлениях Минэкологии РТ. Жители Казани, Высокогорского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского и Пестречинского районов могут обратиться в центральное территориальное управление в Казани.



19 января в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ состоится обучающее занятие для предпринимателей. Специалисты ведомства научат представителей МСП правильно оформлять отчеты и ответят на интересующие вопросы.