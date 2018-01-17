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Жители Сидоровки пожаловались мэру Челнов на отсутствие водопровода и дорог

17 января 2018, 23:46

Всего в поселке Сидоровка проживают более 12 тысяч человек.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Жители Сидоровки пожаловались мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву на отсутствие в поселке водопровода и дорог. Об этом пишут «Челнинские известия».

Кроме того, в ходе приема граждан прозвучала потребность населения в клубе и ФАПе.

«Необходимо провести водопровод от дома 113 до дома 8-2а по улице Фадеева. Местами отсутствуют дороги, кроме того, нам очень нужен сельский клуб и фельдшерско-акушерский пункт», – обратилась к градоначальнику от имени жителей частного сектора поселка председатель ТОС Гузель Батырова.

Население частного сектора составляет 896 человек, всего в поселке Сидоровка проживают более 12 тысяч человек.


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