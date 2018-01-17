Игорь Никитин: Вратарь соперника сыграл здорово

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Нефтехимика» (0:1) остался доволен игрой своей команды, отметив хорошую работу голкипера хозяев Ежова.
«Команду Нижнекамска с победой! Наша команда сражалась, но вратарь соперника играл здорово. Забивать нужно… даже трудно что-то комментировать. Не забиваешь – всегда шанс есть у соперника. Ребята проделали огромную работу, создали много моментов, старались, и поэтому их упрекнуть не в чем. Единственный момент – реализация. Готовимся к следующему матчу», – сказал Никитин.