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Спорт

Игорь Никитин: Вратарь соперника сыграл здорово

17 января 2018, 23:09

Главный тренер ЦСКА похвалил свою команду за проделанную работу.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Нефтехимика» (0:1) остался доволен игрой своей команды, отметив хорошую работу голкипера хозяев Ежова.

«Команду Нижнекамска с победой! Наша команда сражалась, но вратарь соперника играл здорово. Забивать нужно… даже трудно что-то комментировать. Не забиваешь – всегда шанс есть у соперника. Ребята проделали огромную работу, создали много моментов, старались, и поэтому их упрекнуть не в чем. Единственный момент – реализация. Готовимся к следующему матчу», – сказал Никитин.


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