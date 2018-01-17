Зинэтула Билялетдинов: Игра была хорошей по содержанию

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1), отметив грамотную игру своих подопечных во всех компонентах хоккея.

«Игра была хорошей по содержанию, команды показывали хороший хоккей. Думаю, что у нас была хорошая возможность отдохнуть и поработать, сказалась недельная пауза. Я очень рад, что ребята сыграли грамотно в атаке и в обороне. Это то, что нам надо. Почему Зарипов не забивает пять матчей? Думаю, ему еще нужно время, чтобы он набрал форму. Будем надеяться, что он ее наберет. Он пропустил третий период из-за небольшой травмы», – уточнил Билялетдинов.