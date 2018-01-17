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Три военных истребителя сели на трассу в Ростовской области

17 января 2018, 21:50

Воздушные суда участвовали в маневрах, в завершение которых им было необходимо сесть на дорогу.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Три военных истребителя Су-27, Су-30 и Су-34 перегородили проезд по трассе в Ростовской области. Об этом сообщает Газета.Ru.

Воздушные суда участвовали в маневрах, в завершение которых им было необходимо сесть на дорогу. Сложность учений заключалась в том, что дорожное полотно довольно узкое, к тому же во время посадки дул порывистый ветер.

Трасса А-260 в районе станицы Тацинской была перекрыта заранее.

Сегодня в ростовской десятиэтажке прогремел взрыв. Ударной волной вынесло 33 двери, погиб один человек.


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